Integração da língua gestual na carreira docente corresponde a justo anseio - Governo

"Este diploma põe termo a uma situação que era premente resolver, reconhecendo aos formadores de Língua Gestual Portuguesa a integração na carreira docente, criando, para o efeito, o respetivo grupo de recrutamento. A estes docentes aplica-se o regime previsto no Estatuto da Carreira Docente, nomeadamente em matéria de vinculação, progressão e reposicionamento. Trata-se, assim, de corresponder ao justo anseio destes docentes", lê-se numa nota do Ministério da Educação (ME), hoje divulgada, que dá por terminadas as negociações em relação a esta matéria.

O diploma deve produzir efeitos já a partir do próximo ano letivo, como adiantou hoje a Federação Nacional dos Professores (Fenprof), no final da reunião que hoje teve com a equipa governativa do ME.

Da reunião saiu também a indicação de que a tutela aceitou pedir à Procuradoria-Geral da República um parecer sobre a contagem do tempo de serviço dos professores antes de estes serem profissionalizados.

Para a tutela, a legislação impede a contagem do tempo de serviço antes da profissionalização, enquanto os sindicatos consideram que deve ser contado todo o tempo em que efetivamente deram aulas.

Perante este diferendo, ficou decidido que o Ministério da Educação iria pedir um parecer ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, ao qual a Fenprof iria juntar também um parecer jurídico em que defende que "todo o tempo prestado é tempo docente".