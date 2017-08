Isaltino garante legalidade da candidatura autárquica

As 31 mil assinaturas recolhidas pelo candidato foram entregues na semana passada mas um despacho do juiz Nuno Cardoso diz que não estão devidamente identificados os candidatos apresentados na lista, como conta a jornalista Olívia Santos.



Isaltino Morais garante que todos os subscritores da candidatura sabiam quem estavam a apoiar.



O antigo autarca ainda vai decidir o que fazer depois da decisão do juiz ao admitir que os candidatos apresentados na lista não estavam devidamente identificados.



Mais uma rejeição



Também a candidatura de Sónia Amado Gonçalves à Câmara de Oeiras foi rejeitada pelo tribunal.



Sónia Gonçalves vai recorrer. Nesta candidatura do Movimento Independente Renascer Oeiras 2017 está também em causa a recolha das assinaturas obrigatórias por lei para oficializar a candidatura autárquica.