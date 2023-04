IVA zero nos alimentos em vigor na próxima terça-feira

Quanto à atualização dos salários dos funcionários públicos, o ministro adianta que será concretizada a partir de 20 de Maio.Fernando Medina foi também questionado pelos deputados sobre a polémica com a mulher do ministro das Infraestruturas.Medina garante que as funções de Laura Cravo, no Ministério das Finanças, não foram nem deviam ter sido publicadas em Diário da República. E acusou os partidos da oposição de uma jogada deplorável para tentar prejudicar a imagem do Governo.Quanto à polémica em torno das relações entre a TAP e o Governo, o ministro Fernando Medina seguiu o discurso do primeiro-ministro, remetendo qualquer consequência política para depois do fim dos trabalhos da comissão de inquérito no Parlamento.