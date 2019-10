Já são conhecidos os 50 secretários de Estado

Já são conhecidos os 50 secretários de Estado no novo Governo. António Costa foi ao Palácio de Belém apresentar a lista ao Presidente da República.

Destaque para as três novas pastas: a da: Integração e Migrações, assumida por Cláudia Pereira; Recursos Humanos e Antigos Combatentes, liderada por Catarina Sarmento Castro; e Nuno Artur Silva fica com a secretaria de Estado do Cinema, Audiovisual e Média.