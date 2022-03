Já são conhecidos os novos Secretários de Estado

Mário Campolargo é o novo secretário de estado da digitalização e da modernização administrativa.



Eduardo Pinheiro fica com a secretaria do planeamento, que era um ministério no último governo.



Tiago Antunes assume a pasta dos Assuntos Europeus e deixa de ser adjunto do primeiro-ministro.



O madeirense Paulo Cafôfo tem a secretaria de estado das comunidades portuguesas. Bernardo Ivo Cruz assume a internacionalização.



Nas Finanças, muda apenas a secretaria de estado do orçamento. João Galamba mantém-se na energia.



A tomada de posse está marcada para as 17h00 de quarta-feira.