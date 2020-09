Jerónimo abre evento com ataque à direita que quer PCP quieto e confinado

"Sim querem-nos quietos, confinados, calados e com temor, porque sabem o que aí vem. Querem que abdiquemos do que a vida tem de mais belo e realizador, libertos dos nossos medos, reencontrar o convívio e as amizades, a cultura, os concertos de diversos estilos de música", denunciou Jerónimo de Sousa.

Antes das primeiras palavras do líder comunista, às 19:00 em ponto, ecoou pela instalação sonora dos 30 hectares das quintas da Atalaia e do Cabo da Marinha, no Seixal (Setúbal), o tema "Avante, camarada, Avante!".