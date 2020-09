Jerónimo aconselha uma "tripla" quanto ao seu futuro como líder do PCP

"Não antecipemos as coisas", afirmou Jerónimo de Sousa, depois de ser repetidamente questionado sobre a sua permanência à frente dos comunistas, após uma reunião do comité central em que se preparou o congresso marcado para novembro, em Loures, distrito de Lisboa.

O secretário-geral comunista, há 16 anos no cargo, repetiu que a questão da liderança não será um problema no congresso, garantiu que o processo quanto aos órgãos dirigentes e a escolha do líder é "um processo dinâmico" e que "não está fechado".

E se é certo que "a vida pesa", garantiu que está "fisicamente bem", com "capacidade para dar uma contribuição" ao partido.

No final, citando uma notícia de "um jornal de referência", o semanário Expresso, de há meses, que escreveu que Jerónimo podia "sair, ficar ou ficar mais um bocadinho", também alinhou, com um sorriso, na tese da "tripla".

"O melhor é jogar de facto na tripla tendo em conta que existe essa dinâmica que está longe de ter terminado" quanto aos órgãos dirigentes do partido.

"Mas deixemos os meus camaradas decidir", pediu, apesar de dizer que também a sua opinião será tida em conta e dizer "pela enésima vez" que a questão do secretário-geral "não será um problema" no congresso.

O secretário-geral é eleito pelo comité central, no XXI congresso do PCP, agendado para novembro, que, antes, elege o novo comité central em resultado do debate interno que será feito nos próximos meses.