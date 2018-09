Jerónimo acusa PS de andar a encostar-se à direita

Foto: António Pedro Santos - Lusa

No discurso de encerramento da Festa do Avante, na Quinta da Atalaia, o secretário-geral comunista destacou o papel do partido no executivo de António Costa e fez já um apelo ao voto para as próximas legislativas.



Os recados e as lembranças de Jerónimo de Sousa, no final da edição quarenta e dois da Festa do Avante, que marca a rentrée comunista.