Jerónimo admite viabilizar um próximo Governo socialista, analisando medida a medida

"Em cada iniciativa, em cada medida do futuro Governo, nós agiremos. O que for bom para os trabalhadores e para o povo votaremos a favor, o que for mau votaremos contra. Este é um princípio fundamental", disse o secretário-geral do Partido Comunista.











Jerónimo de Sousa afasta um cenário de crise à semelhança do que acontece em Espanha na formação de um novo executivo e aponta como um risco para o papel da Assembleia da República uma eventual maioria absoluta do PS nestas legislativas.





"Sempre que existiram maiorias absolutas houve indiferença e subestimação do papel da Assembleia da República. Por isso mesmo é que essa arrumação de forças vai ser determinante, onde estará, com certeza, o PCP e a CDU", afirmou.







O líder do PCP acusa o PS de estar a recuar no que toca a políticas laborais e assume que os últimos quatro anos de negociação com os socialistas não foram fáceis.













"Nós fazíamos o anúncio, apresentávamos a proposta e lutávamos por ela, muitas vezes com uma paciência, persistência e fundamentação dessas mesmas propostas que levaram o Partido Socialista a reconsiderar", declarou Jerónimo.