Jerónimo afasta "agoirentos do costume" e reafirma "confiança" para legislativas

Lusa28 Mai, 2019, 19:21 | Política

"Desenganem-se os agoirentos do costume. Desenganem-se os que apostaram tudo contra o PCP e a CDU porque sabem que é em nós que reside a força capaz de fazer avançar os direitos dos trabalhadores e do povo. O PCP parte para as legislativas com confiança e determinação", afirmou Jerónimo de Sousa na sede comunista, em Lisboa.

O líder comunista, questionado insistentemente sobre o facto de a posição conjunta com o PS ter vindo a prejudicar eleitoralmente comunistas e ecologistas, reiterou o "acerto da posição" adotada em 2015, embora admitindo que o Governo minoritário do PS tenha "capitalizado" votos com a atual situação política e correlação de forças no parlamento.