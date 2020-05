Jerónimo afirma que consequências da pandemia não são iguais para todos

Jerónimo de Sousa aproveitou o final de uma audição pública com sindicalistas na sede do Centro Vitória para tentar desmontar um "equívoco monstruoso" de que "estamos todos no mesmo barco" a sofrer os efeitos, há mais de dois meses, da paragem do país causada pela pandemia de Covid-19.

"Essa conversa não resiste a dez segundos de raciocínio", ironiza o secretário-geral do PCP.





Jerónimo dá exemplos e diz quem não está no “mesmo barco” dos trabalhadores: os administradores do Novo Banco, as grandes empresas ou a Petrogal, que quer “despedir 600 trabalhadores”.







Reportagem de Ana Isabel Costa.