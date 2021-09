Jerónimo assume que resultados da CDU ficaram aquém dos objetivos

O resultado das eleições autárquicas, "sem prejuízo da sua expressão nacional, ficou aquém dos objetivos colocados", disse Jerónimo de Sousa, no SANA Metropolitan Hotel, em Lisboa, o local escolhido pela CDU para acompanhar a noite eleitoral, a poucos metros da sede do PCP, na Rua Soeiro Pereira Gomes.

O dirigente comunista acrescentou que pessoalmente está desiludido com resultados eleitorais obtidos pela coligação, que ainda não são conhecidos, e que agora se inicia o período de avaliação.

"Não estou satisfeito com o resultado, não estou. Temos muito que avaliar, refletir, mas sempre com um sentido de que é preciso reforçar a CDU, como vamos fazer, refletindo sobre o que fizemos de menos bem", sustentou.

"Independentemente das perdas que se assinalam", advogou Jerónimo de Sousa, sem especificar a que autarquias se referia, a CDU "confirma-se como uma grande força do poder local".

Interpelado pelos jornalistas sobre o que poderá ter influenciado os resultados da CDU, Jerónimo de Sousa explicou que a pandemia, "que se prolongou por mais de um ano e meio, diminuiu o contacto com as populações e as "iniciativas de massas" típicas da CDU.

"Como é que se diz no futebol? Por um se ganha, por um se perde", observou o membro do Comité Central do PCP, recusando, no entanto que seja impossível recuperar dos resultados destas eleições.

O secretário-geral do PCP acrescentou que o partido esteve "muitos anos, muitas vezes, a recuar, a retroceder, onde resistir já era vencer".

"Hoje é diferente. Continuámos a ser a terceira força política autárquica do nosso país, que é um caso que merece atenção, diria até internacional... Se algum dia tiverem uma derrota na vossa vida, não desistam", completou.

Questionado sobre se há arrependimento sobre a maneira como a CDU conduziu a campanha eleitoral, Jerónimo de Sousa respondeu que "a vida política tem destas coisas".

"Com todo o respeito pelos católicos, não temos de bater com a mão no peito e sentirmo-nos arrependidos", referiu.

O secretário-geral do PCP disse ainda que é preciso fazer uma distinção entre as eleições autárquicas e as discussões que ocorram no quadro do Orçamento do Estado para 2022.

A Coligação Democrática Unitária (CDU) - composta pelo Partido Comunista Português (PCP), pelo Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV) e pela Associação Intervenção Democrática - concorreu a 305 câmaras nas eleições autárquicas deste ano.