Jerónimo com "muitas dúvidas" de que a quantidade signifique qualidade no executivo PS

O secretário-geral comunista manifestou hoje "muitas dúvidas" de que a quantidade signifique qualidade no novo Governo minoritário do PS, o mais numeroso da história democrática em Portugal.

Jerónimo de Sousa respondia a perguntas dos jornalistas à margem de um encontro com a Companhia de Teatro dos Aloés, no espaço cultural Recreios da Amadora, sobre o problema da falta de financiamento das artes e do setor cultural.

"De uma forma sintética, poderia dizer que nem sempre a quantidade significa qualidade, mas são as práticas concretas, os posicionamentos do Governo, em relação às políticas a realizar, que vão ser o teste. Ser muitos ou ser poucos [membros] não significa que isso determine a evolução do Governo. De qualquer forma, consideramos que este número, nos tempos que correm, oxalá, significasse qualidade, mas eu, pessoalmente, tenho muitas dúvidas", disse.

O futuro executivo, novamente liderado pelo socialista António Costa, será o que tem o maior número de governantes desde 1976: 70 no total, entre primeiro-ministro, 19 ministros e 50 secretários de Estado.

"Até este momento, não tenho conhecimento. A conferência de líderes e a Assembleia da República estão envolvidas nos problemas da nova composição, distribuição de tempos e de lugares. Ainda não há uma clarificação. No plano da proposta de Orçamento do Estado (para 2020) ainda não temos qualquer novidade", adiantou ainda o líder do PCP, questionado sobre se já tinha havido mais contactos com o PS ou o primeiro-ministro indigitado desde a reunião de 9 de outubro na sede comunista.