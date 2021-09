Jerónimo contra aumento do preço da eletricidade e "mercantilização" da água

Rui Minderico - Lusa

O secretário-geral do PCP insurgiu-se esta quarta-feira contra o aumento do preço da eletricidade, considerando que o Governo está a fingir-se "de morto" nesta matéria, e imputou também ao executivo as culpas pela crescente "mercantilização" da água.