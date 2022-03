Jerónimo de Sousa acusa cimeiras da NATO e União Europeia de aumentar propaganda de guerra

Jerónimo de Sousa acusa as recentes cimeiras da NATO e da União Europeia de aumentar a confrontação e a propaganda da guerra. O secretário-geral comunista insiste numa solução de desanuviamento do conflito da Ucrânia, que não passa por mais sanções à Rússia. Em Afife, Viana do Castelo, Jerónimo de Sousa lamentou a corrida ao armamento que se verificou na última semana.