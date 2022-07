Jerónimo de Sousa acusa Governo de assistir à degradação do SNS

Lusa

O secretário-geral comunista, Jerónimo de Sousa, visitou esta segunda-feira o Centro de Saúde do Olival, no Cacém. Local onde afirmou que a saída de profissionais do Serviço Nacional de Saúde para o privado acontece porque o Governo não valoriza os trabalhadores.