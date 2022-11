Jerónimo de Sousa acusa PS e partidos de direita de serem forças "retrógradas"

Jerónimo de Sousa agradeceu todo o apoio e sublinhou este momento emotivo no dia em que Álvaro Cunhal completaria 109 anos, se fosse vivo.



A evocação e homenagem ao histórico líder dos comunistas ocupou a maior parte do discurso de Jerónimo de Sousa, mas o ainda secretário-geral do PCP fez também críticas ao Orçamento do Estado que desconsidera os problemas dos trabalhadores.