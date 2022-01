Jerónimo de Sousa acusa PS e PSD de nada fazerem contra fuga ao fisco

Num comício, no Seixal, o líder da CDU acusou os dois partidos de, ao longo de sucessivos governos, terem adoptado políticas de "cobertura" que conduziram a casos como o de Ricardo Salgado e de João Rendeiro.



Jerónimo de Sousa insistiu na ideia de que votar no PS ou no PSD é votar na estagnação e no retrocesso.