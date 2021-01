Jerónimo de Sousa contra medidas "exclusivamente restritivas"

“Exigem-se medidas de apoio, nomeadamente ao SNS. É incontornável que esse reforço se verifique”, defende Jerónimo de Sousa.



“Se todos pensarmos que isto se resolve com um confinamento absoluto, nós podemos ser todos confinados. Assim não há transmissão do vírus. Deixa é de haver vida”, acrescenta.



Sobre o voto do novo estado de emergência, Jerónimo de Sousa avança que o posicionamento do PCP se mantém e vai, por isso, votar contra.