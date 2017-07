Jerónimo de Sousa defende investigação antes de pensar em demissões

Foto: António Cotrim - Lusa

Questionado pelos jornalistas sobre o caso de Tancos, Jerónimo de Sousa considerou-o "muito grave" e sublinhou que a dimensão e as causas que lhe estão associadas "não se compadecem com soluções apressadas de exoneração de comandantes ou de chefes militares do ministro".



Com base nesta posição, Jerónimo de Sousa considerou "uma precipitação" o pedido de demissão do ministro da Defesa feito pela líder do CDS/PP, Assunção Cristas.



"A não ser que o CDS queira disfarçar as responsabilidades que teve integrando o último governo, que acentuou os problemas e as dificuldades, os cortes no investimento das nossas forças armadas. Procura resolver o problema demitindo o ministro. Nós pensamos que não é esse o caminho (...).É uma precipitação que naturalmente não tem nada de bom. Não é este caminho que devemos seguir. Apure-se a verdade, faça-se a investigação até ao fim. Feito isto, cá estaremos para exigir responsabilidades", acrescentou.