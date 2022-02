Jerónimo de Sousa defende investimento público para enfrentar seca

O secretário-geral do Partido Comunista defende novas políticas para responder ao aumento do custo de vida. Numa ação do partido, no Porto, Jerónimo de Sousa afirmou que é necessário regular os preços de bens e serviços essenciais como o da eletricidade e das telecomunicações.