Jerónimo de Sousa diz que a valorização dos salários seria a melhor resposta que o Governo poderia dar aos trabalhadores

Jerónimo de Sousa está a participar nas manifestações do 1º de Maio. Questionado sobre qual seria a melhor notícia que o Governo poderia dar aos trabalhadores neste dia, o ex-secretário-geral do PCP respondeu que seria "a valorização dos salários e a segurança no emprego, principalmente no combate à precariedade".