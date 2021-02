Jerónimo de Sousa diz que apoios a famílias com teletrabalho são muito limitados

Jerónimo de Sousa diz que os apoios às famílias em teletrabalho que o Governo vai aprovar são muito limitados. O secretário geral do PCP esteve em Setúbal numa iniciativa em defesa do Serviço Nacional de Saúde e exigiu que as medidas que estão no orçamento sejam cumpridas pelo executivo.