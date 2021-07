Jerónimo de Sousa diz que é urgente garantir mais vacinas

Jerónimo de Sousa diz que é urgente acelerar o processo de testagem massiva. O secretário-geral do PCP acusa o governo de ter uma estratégia de "seguidismo" em relação às decisões da Comissão Europeia que impedem o país de ter acesso às quantidades de que necessita.