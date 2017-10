Jerónimo de Sousa diz que resultado se deveu a "hostilização" ao PCP

Lusa05 Out, 2017, 18:33 | Política

"Não se pode omitir o quadro de hostilização que acompanhou a intervenção do PCP e da CDU ao longo dos últimos meses e a sua negativa influência na afirmação do nosso trabalho, da nossa obra, da nossa intervenção e do nosso próprio projeto", afirmou Jerónimo de Sousa durante a sua intervenção num comício em Matosinhos sobre o tema "Defender, repor e conquistar direitos".

O líder comunista falou ainda de uma "campanha sistemática de ataque anticomunista que, com pretextos diversos, procurou avivar preconceitos, atribuir ao PCP posicionamentos e valores que não são seus" e de uma "ação persistente de desvalorização do papel do PCP na vida política nacional, silenciando a sua atividade e iniciativas, incluindo dando a terceiros e projetando noutros o que era o resultado da sua iniciativa e trabalho".