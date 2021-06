Jerónimo de Sousa diz que resultados locais vão ter consequências na politica nacional

Jerónimo de Sousa defende que as próximas eleições autárquicas vão influenciar a vida politica nacional nos tempos mais próximos e também por isso são importantes. O secretário-geral do PCP esteve em Alpiarça, na apresentação dos candidatos da CDU no distrito de Santarém e acusou o PS de ter perdido a oportunidade de ter feito uma politica alternativa.