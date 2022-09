Jerónimo de Sousa diz Vinci é a única vencedora na questão do aeroporto

O PCP diz que até agora, na questão do novo aeroporto de Lisboa só quem ganha são os franceses da Vinci. Jerónimo de Sousa diz até que a satisfação do presidente da republica com as reuniões entre o governo e o PSD colide com o objetivo que confessou de no final do mandato haver o desenvolvimento das obras.