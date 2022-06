Jerónimo de Sousa frisa que problemas do SNS não se resolvem com retórica

Jerónimo de Sousa defende que a política seguida pelo PS não tem futuro e que os problemas do SNS não se resolvem com retórica. O secretário-geral do PCP abriu as jornadas parlamentares do partido, as primeiras desta legislatura e de maioria absoluta socialista.