Jerónimo de Sousa garante que PCP continua a tentar cumprir muitas "causas"

Ideia sublinhada numa homenagem a José Dias Coelho, militante comunista morto há 60 anos pela PIDE. Jerónimo de Sousa não quis reagir ao discurso de Rui Rio ou às declarações do primeiro-ministro sobre o fim da convergência à esquerda.



Preferiu destacar as prioridades do PCP para as próximas eleições, entre elas, a exclusividade de médicos no SNS e o aumento do salário mínimo nacional.