Jerónimo de Sousa mantém-se à frente do PCP 16 anos após primeira eleição

Este foi o congresso de continuidade de Jerónimo de Sousa à frente do PCP, 16 anos depois de ter sido eleito pela primeira vez. Apesar de fazer parte de uma fase de crescimento dos comunistas, as últimas quatro eleições marcaram os piores resultados da história do partido.