Jerónimo de Sousa não quer socialistas de" mãos livres"

Num jantar comício em Albergaria-a-Velha, distrito de Aveiro, Jerónimo de Sousa lembrou o contributo da CDU nos últimos três anos para resolver “os problemas mais urgentes no plano da recuperação de condições de vida e de trabalho dos trabalhadores”.



“Se não se vai mais longe é porque permanecem fortes constrangimentos e paralisantes contradições que impedem as respostas aos problemas resultantes do PS estar envolvido nas suas opções em relação à submissão à União Europeia, ao grande capital aos critérios constrangedores do euro”, afirmou o líder comunista.



Para Jerónimo de Sousa, isto acontece porque a CDU “não tem ainda a força necessária para afirmar uma verdadeira alternativa”.



“Quantas vezes declararam a morte do PCP, fizeram o funeral do PCP. Enganaram-se sempre, porque não sabem a chave do segredo. Este partido tem como ligação profunda as raízes colocadas no seio dos trabalhadores e do povo. Enquanto formos assim, ele não morrerá”, afirmou o secretário-geral do PCP perante mais de 200 simpatizantes e militantes.



Este jantar/comício, integrado nas comemorações do Dia Internacional da Mulher, contou ainda com a presença de João Ferreira, o cabeça-de-lista da CDU às eleições Europeias.