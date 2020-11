Jerónimo de Sousa. "Nunca houve contacto com o Governo sobre o Congresso"

Em entrevista à RTP, no cair do pano sobre o primeiro dia de trabalhos do XXI Congresso do PCP, o secretário-geral dos comunistas começou por se mostrar cauteloso quanto à resposta que o Governo vai dar ao bloqueio de nova transferência para o Novo Banco. Em seguida, carregou na ideia de que o partido é parte da oposição aos socialistas, apesar de ter ajudado a viabilizar o Orçamento do Estado para 2021.