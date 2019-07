Jerónimo de Sousa. PS está errado nas alterações à lei laboral

O secretário-geral comunista esteve em Alcácer do Sal, onde foram apresentados os rostos da CDU pelo distrito de Setúbal para as próximas eleições legislativas.



Uma lista encabeçada por Francisco Lopes.



Na véspera da votação no Parlamento do pacote da legislação laboral, Jerónimo de Sousa relembrou ao PS que os direitos dos trabalhadores são a fronteira entre a esquerda e a direita.