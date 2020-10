Jerónimo de Sousa quer dinheiro para os trabalhadores e não para as empresas

O PCP apresentou um longo caderno de encargos para apoiar o Orçamento de Estado para o próximo ano. Exigem mais dinheiro para os trabalhadores e não para as empresas. Os Comunistas, que reuniram no Porto, exigem ainda a nacionalização da ANA, dos CTT e do Novo Banco.