Jerónimo de Sousa reconhece propostas positivas mas mantém reservas quanto ao OE

Para líder do PCP, o documento responde às exigências do capital e é reflexo de décadas de política de direita. Numa sessão com a juventude comunista, o Secretário-geral do partido lamentou a falta de apoio social e apoio na saúde mental dos mais jovens e sublinhou que a "bazuca" europeia não tem alcance suficiente para resolver os problemas da crise.