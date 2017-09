Jerónimo de Sousa valoriza avanços no Orçamento do Estado mas quer ir mais longe

RTP 01 Set, 2017, 21:26 / atualizado em 01 Set, 2017, 21:29 | Política

O secretário-geral do PCP valorizou esta sexta-feira os avanços no Orçamento do Estado para 2018, mas insistiu que é preciso ir mais longe porque os comunistas não se podem iludir ou deixar anestesiar quando persistem problemas de fundo.



"Novos avanços, como o do mínimo de existência, reiteradamente colocado pelo PCP, que o Governo veio agora admitir no sentido de repor a proteção fiscal dos salários e pensões de mais baixo valor. É um passo, inseparável da persistência do PCP, que defendemos e insistimos que vá mais longe", disse Jerónimo de Sousa.



O líder comunista foi perentório ao afirmar que o partido valoriza "esses avanços" nas propostas do Orçamento do Estado para 2018, mas deixou o aviso: "não nos podemos iludir ou deixar anestesiar, tendo em conta problemas de fundo que permanecem e não foram superados".



Mais tarde, em declarações à RTP, o líder comunista voltou a assinalar que o PCP já se tinha batido pelo aumento do patamar mínimo do IRS e que o passado dado era ainda “insuficiente”.

“Dar alento à luta”

PCP quer controlo público da PT



O PCP tem defendido a criação de dez escalões de IRS em vez dos atuais cinco. Questionado sobre se mantém esta reivindicação já para este orçamento, Jerónimo de Sousa sublinhou que as negociações ainda estão em curso não explicando se o não respeito por esta reivindicação poderá por em causa o apoio comunista ao Orçamento.Jerónimo disse apenas que "não funciona por palpite" e que os comunistas irão conversar com o PS.Ainda no discurso na Festa do Avante, Jerónimo de Sousa deixou claro que o PCP "lá estará a dar alento à luta, lá estará no plano legislativo e no quadro do exame à proposta do Orçamento de Estado, com as suas iniciativas e propostas, para concretizar muito do que falta e está inscrito no atual orçamento"."Muito do que falta na reposição de salários, rendimentos e direitos e mais justiça fiscal, e para eliminar o que subsiste de cortes e congelamentos feitos pelo Governo anterior, afirmando a necessidade de outra política, a política patriótica e de esquerda que o PCP propõe e pela qual se bate", concretizou.Avisando que nos meses de construção da gesta, o partido "não fechou para obras", o secretário-geral do PCP retomou a necessidade de a PT voltar ao "controlo público".Os comunistas consideram que este seria “um ato patriótico e de defesa do interesse nacional", dando nota do projeto de lei que o PCP deu hoje entrada na Assembleia da República para travar "operações fraudulentas" com vista ao despedimento de trabalhadores pela via da sua transferência para outras empresas."O capital, numa ação concertada de várias empresas, tendo como guarda avançada as multinacionais, tenta fazer o assalto aos horários de trabalho e eliminar o avanço civilizacional do sábado como dia de descanso", condenou o líder comunista, numa crítica implícita à Autoeuropa, sem nunca referir o nome da empresa.Na opinião do líder comunista, "é possível encontrar soluções que respeitem os direitos dos trabalhadores e assegurem o desenvolvimento da produção", prometendo que "os trabalhadores contarão sempre com o PCP na linha da frente dos combates que é preciso travar"."A contribuir para a sua unidade na ação, para dinamizar e alargar a sua luta, não para pegar num momento e largar mais adiante conforme o sentido do vento mediático", declarou.Mais tarde, em declarações à RTP, Jerónimo de Sousa negou que o conflito laboral na Autoeuropa seja motivado por uma guerra entre o PCP e o Bloco de Esquerda, falando mesmo em “deturpação de factos”.