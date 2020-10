Jerónimo diz que CDU ambiciona mais votos e mais mandatos

"Pelo valor das propostas, pela nossa intervenção passada e recente, podemos dizer que o resultado que ambicionamos é reforçar em termos de votos e mandatos", considerou Jerónimo de Sousa, falando esta noite no telejornal da RTP/Açores.

A CDU tem na atual legislatura um deputado, João Paulo Corvelo, eleito pela ilha das Flores e que não se recandidata este ano mas está "envolvidíssimo na campanha", declarou Jerónimo, que estará até domingo nos Açores, passando por São Miguel, Terceira e Faial.

Sobre as preocupações referentes ao arquipélago, o líder do PCP assinalou a "potencialidade" dos Açores em áreas como o mar, agricultura ou turismo, mas questionou: "Com tanta potencialidade, como é que possível que no plano social existam situações dramáticas de muitos açorianos que não saibam o que fazer da vida?"

As próximas eleições para o parlamento açoriano decorrem em 25 de outubro.

Nas anteriores legislativas açorianas, em 2016, o PS venceu com 46,4% dos votos, o que se traduziu em 30 mandatos no parlamento regional, contra 30,89% do segundo partido mais votado, o PSD, com 19 mandatos, e 7,1% do CDS-PP (quatro mandatos).

O BE, com 3,6%, obteve dois mandatos, a coligação PCP/PEV, com 2,6%, um, e o PPM, com 0,93% dos votos expressos, também um.

O PS governa a região há 24 anos, tendo sido antecedido pelo PSD, que liderou o executivo regional entre 1976 e 1996.