Jerónimo diz que governo está amarrado às políticas de direita

Para o último Orçamento do Estado deste Governo que vai dar entrada no parlamento do dia 15 deste mês, Jerónimo de Sousa volta a enumerar a lista das exigências comunistas.



Para o líder do PCP falta investimento nos serviços públicos, o que se anuncia é insuficiente e há uma obsessão com o défice que trava o crescimento.



Durante dois dias, os 15 deputados do PCP estão no distrito de Santarém. Têm programadas visitas a hospitais, explorações agrícolas, encontros com trabalhadores e pensionistas, para vincar que apesar dos progressos do governo da chamada "geringonça" há um caminho que ficou por cumprir e que exige um rumo diferente.