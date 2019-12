Jerónimo diz que PCP não vota orçamentos `a priori` e promete voltar à regionalização

Jerónimo de Sousa discursava na sessão inaugural das jornadas parlamentares do PCP, que decorrem hoje e sexta-feira, no distrito de Évora, no auditório do Teatro Garcia de Resende.

"A nossa intervenção sobre o Orçamento do Estado para 2020 e a avaliação que dele fizermos, como sempre sucede, resultará do que ele reflita de resposta à solução dos problemas. É a partir desta apreciação e face ao conteúdo da proposta de orçamento que, naturalmente, decidiremos. Não temos `a priori´, como nunca tivemos nos últimos quatro anos, nenhuma apreciação construída à margem do que ele contenha e reflita sobre o que consideramos necessário", disse.