Jerónimo diz ser preciso conhecer nova "arrumação de forças" para falar de outra `geringonça`

12 Jun, 2019

O líder do PCP apresentou hoje as linhas gerais do programa eleitoral, na sede do partido, em Lisboa. Apesar da apresentação de hoje, o documento apenas será conhecido na totalidade em julho.

"Antes de discutirmos o futuro Governo, temos de discutir naturalmente a nova arrumação de forças que resultará das eleições de outubro", salientou.

De acordo com o líder do PCP, este programa dirige-se "aos portugueses e não a uma futura solução de Governo", e será "naturalmente insubstituível em qualquer política que se vá realizar no futuro".