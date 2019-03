Jerónimo elogia Passe Único da AMP e critica quem chama à medida eleitoralista

Foto: José Coelho - Lusa

O líder do PCP fez ao início da tarde o percurso de metro entre a estação João de Deus, em Vila Nova de Gaia, e São Bento, no Porto.



"A redução dos tarifários terá consequências diretas na vida de muitas famílias da AMP, particularmente famílias de trabalhadores que, com esta redução, conseguem a poupança de centenas de euros ao longo do ano", disse Jerónimo de Sousa.