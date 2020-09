Jerónimo envia recados ao Governo do PS no fecho da festa do Avante!

Foto: Rui Cardoso - Antena 1

Um discurso para uma plateia cheia no encerramento da festa do Avante!, o secretario-geral do PCP chamou a atenção para os milhares de trabalhadores que foram despedidos e outros que viram salários reduzidos.