Jerónimo garante que PCP terá "voz" na "batalha importantíssima" das presidenciais

Na conferência de imprensa de apresentação das conclusões da reunião do Comité Central, que se realizou este fim de semana, Jerónimo de Sousa assegurou que essa matéria não foi debatida na reunião, tal como não foi tema a eleição do secretário-geral que será feita no congresso de 27, 28 e 29 de novembro, que se realizará em Loures (Lisboa).

"A questão do secretário geral não foi colocada. Quero acrescentar, para sossego de algumas almas, que o secretário-geral do PCP não será um problema do Congresso", afirmou, repetindo uma resposta que tem dado quando questionado se voltará ou não a ocupar o cargo.

Questionado sobre presidenciais - um dia depois de o líder do Chega, André Ventura, ter apresentado formalmente a sua candidatura a Belém -, Jerónimo de Sousa escusou-se a fazer comentários e salientou que o PCP "não antecipa" calendários.

"Naturalmente que o PCP terá voz nessa batalha importantíssima das eleições presidenciais para o ano que vem (...) Nunca deixámos de participar nessa batalha de diversas formas e, por isso mesmo, na devia altura apresentaremos a nossa solução", assegurou, sem querer definir um `timing`.

O líder comunista disse até já ter visto, com surpresa, o seu nome em sondagens presidenciais: "Descobri que já sou candidato e tudo com percentagens eleitorais, o que eu acho que é profundamente prematuro".

Questionado se afasta essa hipótese, respondeu: "Eu? Nesta fase a discussão não foi feita, tudo o que pudesse dizer seria em termos de palpite, nessa questão não faço palpites".