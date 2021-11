Jerónimo, João Oliveira e António Filipe entre os primeiros candidatos da CDU

Na lista dos primeiros candidatos às eleições legislativas antecipadas de 30 de janeiro divulgadas pela CDU, a antiga deputada de "Os Verdes" Heloísa Apolónia é novamente cabeça-de-lista por Leiria, círculo pelo qual não foi eleita há dois anos.

O secretário-geral comunista, Jerónimo de Sousa, de 74 anos, deputado constituinte e em doze legislaturas, é o cabeça de lista pelo círculo eleitoral de Lisboa, enquanto a deputada Diana Ferreira, 40 anos, psicóloga de formação, torna a encabeçar a lista pelo Porto, o líder parlamentar comunista, João Oliveira, de 42 anos, mantém-se por Évora, enquanto António Filipe, 58 anos, deputado em dez legislaturas, torna a encabeçar a lista por Santarém.

Também na lista para o distrito de Beja a aposta volta a ser no deputado João Dias, 47 anos, enfermeiro, membro da Direção da Organização Regional de Beja, que se estreou na Assembleia da República há duas legislaturas e tem integrado a comissão parlamentar de Agricultura e Mar.

Pelo círculo eleitoral de Aveiro, onde a CDU não tem atualmente deputado, a escolha recai em Adelino Nunes, de 59 anos, operário metalúrgico, coordenador da União dos Sindicatos de Aveiro, e na Madeira, também sem eleito da coligação, uma outra operária, Herlanda Amado, de 41 anos, encabeça a lista. Ambos são membros do Comité Central do PCP.

A lista por Viana do Castelo, distrito onde a coligação não tem elegido, será liderada pelo professor e dirigente sindical Joaquim Celestino Ribeiro, de 49 anos, e o círculo eleitoral da Europa, em que a CDU também não tem eleitos, terá como cabeça-de-lista Joana de Abreu Carvalho, 43 anos, doutorada em Biotecnologia, que trabalha no Reino Unido, no desenvolvimento de terapias para oncologia e doenças infecciosas.

A CDU elegeu 12 deputados nas eleições legislativas de 2019, dez dos quais formaram o grupo parlamentar do PCP e dois (José Luís Ferreira e Mariana Silva) a bancada do PEV.

Na bancada comunista foram eleitos: por Lisboa Jerónimo de Sousa, Alma Rivera e Duarte Alves, pelo Porto Diana Ferreira e Ana Mesquita, por Setúbal Bruno Dias e Paula Santos, por Santarém António Filipe, por Beja João Dias, e por Évora João Oliveira.