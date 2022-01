Jerónimo lamenta "quebra eleitoral" e critica "extrema promoção da bipolarização"

"A CDU, o PCP e o PEV tiveram uma intervenção constante não desperdiçando nenhuma possibilidade de defesa, reposição e conquista de direitos, impediu retrocessos e concretizou avanços que se refletiram positivamente na vida de milhões de pessoas", começou por dizer Jerónimo de Sousa.A evolução da situação do país, continuou, "impunha que se procurassem soluções para os problemas nacionais, mas em vez disso, o PS ambicionando uma maioria absoluta, em convergência com o presidente da República, precipitou a realização de eleições".Para o secretário-geral comunista, houve uma "extrema promoção da bipolarização" que "beneficiou o PSD"."Da parte da CDU, reafirmamos o compromisso de sempre com os trabalhadores e o povo português, a determinação de promover a convergência para a solução dos problemas nacionais".Estes resultados, disse Jerónimo, traduzem "uma quebra eleitoral com significativa perda de deputados". É um resultado que ficou "aquém do trabalho realizado".

"Neste quadro mais difícil, a CDU reafirma a sua determinação de prosseguir e intensificar a intervenção em defesa dos interesses e aspirações dos trabalhadores e do povo".





Frisando que “as vitórias nunca nos descansam, as derrotas nunca nos tombam”, Jerónimo de Sousa admite que o partido não está feliz, mas está consciente “da dureza com que travou esta batalha”.



Para o líder comunista, o Partido Socialista “devia, no mínimo, reconhecer um papel decisivo e importante ao Partido Comunista Português e ao Partido Ecologista Os Verdes que, no quadro dos Orçamentos, sempre mas sempre procurou dar uma contribuição concreta de problemas concretos que afligem hoje os trabalhadores e o nosso povo”.