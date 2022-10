Jerónimo quer salário mínimo aumentado para 850 euros já em janeiro de 2023

O secretário-geral do PCP defende um aumento do salário mínimo para 850 euros já em janeiro de 2023. Num encontro de quadros da juventude comunista, Jerónimo de Sousa acusou o governo de não se querer comprometer com aumentos a curto prazo.