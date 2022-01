Jerónimo regressa à campanha eleitoral a 26 de janeiro

"No quadro da recuperação em curso da cirurgia a que foi submetido, será realizada uma avaliação desse andamento na próxima terça-feira prevendo-se a participação do secretário-geral na campanha eleitoral da CDU a partir de quarta-feira, dia 26 de janeiro", indicou o Partido Comunista. Jerónimo de Sousa encontra-se a recuperar de uma cirurgia de urgência à carótida interna esquerda, à qual foi submetido a 13 de janeiro.



João Oliveira e João Ferreira, ambos da comissão política do Comité Central do PCP, foram designados para substituir secretário-geral na campanha para as legislativas.



No passado domingo, o antigo eurodeputado havia assumido integralmente a agenda de Jerónimo, ao passo que o líder parlamentar tornaria a concentrar-se na reeleição por Évora.



Todavia, o PCP anunciou, ao final da manhã de terça-feira, que João Ferreira testou positivo para a covid-19, pelo que João Oliveira regressou ao lugar mais destacado.



Questionado nesse mesmo dia à margem de uma visita a uma produção agrícola no Troviscal, concelho de Oliveira do Bairro, João Oliveira negou sentir qualquer pressão acrescida.



