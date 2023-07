JMJ. Foi aprovada na especialidade a proposta de lei da amnistia

À proposta do Governo foram introduzidas alterações do PS e do PSD, mas tudo o que envolva perder receitas para os cofres do Estado fica de fora da amnistia. A votação final global, em plenário, tem lugar na próxima quarta-feira.

Muitos crimes ficam fora da amnistia, mas há outros que vão merecer perdão.



O pacote mais polémico tem a ver com a segurança rodoviária, onde os condutores podem ver crime perdoado mas vão ter de pagar as multas.



Os limites da lei, em termos de idade, mantêm-se entre os 16 e os 30 anos.



A proposta final acrescenta vários crimes à lista de exclusões como o tráfico de órgãos, o roubo e crimes contra a soberania nacional.



Só são abrangidos pela amnistia crimes e infrações que tenham sido cometidos até 19 de junho e é perdoado 1 ano em todas as penas até aos oito anos de prisão.



Há ainda um regime de amnistia para infrações penais cuja pena seja inferior a um ano ou a 120 dias de pena de multa.



Entra em vigor só a 1 de setembro.