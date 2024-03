JMJ. Governo garante "resposta transparente" e com verbas "corretamente aplicadas"

O comunicado refere ainda as consequências pandemia, que levou a adiar o evento de 2022 para 2023. O Governo defende que não se pode "ignorar" que entre 2020 a 2022 Portugal enfrentou uma pandemia e que a mesma "colocou muitos entraves na organização política e social do país (e de todo o mundo)" O Governo defende que não se pode "ignorar" que entre 2020 a 2022 Portugal enfrentou uma pandemia e que a mesma "colocou muitos entraves na organização política e social do país (e de todo o mundo)"

"Apesar de auditar em particular contratos das autarquias envolvidas, o Gabinete da Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, que teve a tutela da organização do evento no Governo, regista que houve planeamento", lê-se no comunicado.





"A urgência do país – e do mundo – era outra", ressalva o executivo.





O Governo lembra também que houve em 2021 uma dissolução do Parlamento e consequente convocação de eleições, o que "também atrasou uma preparação mais atempada do evento".



O texto adianta também que 84 por cento do montante gerido pelo Ministério foi alvo de concurso público ou procedimento sujeito a visto prévio do Tribunal de Contas.