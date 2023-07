JMJ. PS admite correções à lei que prevê perdões de penas a jovens entre os 16 e os 30 anos

Foto: Pedro A. Pina/RTP

A amnistia de crimes e infrações tem a ver com a visita do Papa a Portugal e a Jornada Mundial da Juventude.



A proposta é hoje discutida no Parlamento.



O socialista Pedro Delgado Alves anuncia a disponibilidade para melhorar a proposta do Governo.



A votação final do diploma está marcada para 19 de julho. Cerca de 10 dias do início das jornadas.